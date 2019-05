(ANSA) – ROMA, 7 MAG – La Presidenza della Cei ha nominato Vincenzo Corrado, finora direttore dell’Agenzia Sir, vice-direttore dell’Ufficio Nazionale per le comunicazioni sociali della Conferenza Episcopale Italiana. Contestualmente il Cda del Sir ha nominato Amerigo Vecchiarelli, finora caporedattore centrale di Tv2000, nuovo direttore dell’Agenzia. “Il disegno complessivo, con la regia della segreteria generale e nello specifico dell’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali, punta a sviluppare una sempre maggiore convergenza e interattività tra le diverse testate che fanno capo alla Chiesa italiana”, riferisce in una nota la Cei.