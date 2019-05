(ANSA) – SKOPJE, 7 MAG – Le “speciali caratteristiche” della Macedonia del Nord, dovute alla sua “composizione multietnica e multireligiosa”, “sono nel medesimo tempo di rilevante significato sulla via di una più stretta integrazione con i Paesi europei”. Lo ha detto papa Francesco nel discorso alle autorità a Skopje. “Auspico che tale integrazione si sviluppi positivamente per l’intera regione dei Balcani occidentali, come pure che essa avvenga sempre nel rispetto delle diversità e dei diritti fondamentali”, ha aggiunto il Pontefice.