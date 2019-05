(ANSA) – NAPOLI, 7 MAG – Un applauso dei Capi di Stato di Italia, Spagna e Portogallo per la piccola Noemi, la bimba di 4 anni gravemente ferita da un proiettile venerdì scorso in piazza Nazionale a Napoli, durante il simposio Cotec in corso al Teatro San Carlo. Sollecitati dal giornalista Riccardo Luna che modera il simposio, Mattarella, Felipe di Spagna e Rebelo de Sousa si sono uniti al pubblico nell’applauso e nell’augurio di ristabilimento della bambina.