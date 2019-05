(ANSA) – BRUXELLES, 7 MAG – “Dobbiamo lottare contro gli estremismi populistici ma non possiamo lottare con slogan gratuiti o attacchi personali che stanno aumentando in Europa e questa è una cosa nuova. Ho visto negli ultimi giorni che il mio amico Donald Tusk è comparato a Hitler e Stalin e la cosa è inaccettabile è veramente disgustoso”. Così il presidente della Commissione Ue Juncker. “Queste accuse non dovrebbero avere posto nel dibattito democratico europeo. Dobbiamo lottare contro i populisti e gli estremisti, non con le parole ma con azioni”.