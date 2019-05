(ANSA) – PRATICA DI MARE, 7 MAG – “Confido di incontrare presto il generale Haftar. In tutti i miei colloqui sto continuando a insistere che l’opzione militare non porta ad alcuna soluzione stabile”. Lo ha detto il premier, Giuseppe Conte, al termine di una esercitazione a Pratica di Mare e dopo aver incontrato il Presidente libico Al Sarraj. “Non ci sono grossi movimenti sul territorio – ha detto Conte – La situazione l’abbiamo inquadrata, come Italia e come governo, da subito bocciando l’opzione militare. C’è una situazione di stallo ma lo scenario è critico e può evolvere in modo ancora più critico da un momento all’altro”.