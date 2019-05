(ANSA) – ROMA, 7 MAG – Nell’incontro con Fayez al-Sarraj, il premier Giuseppe Conte ha “ribadito il forte impegno del governo italiano per rivitalizzare un processo politico efficace e sostenibile”. Lo si legge in una nota di Palazzo Chigi. Conte ha “confermato la necessità di evitare ulteriori spirali di violenza per poter avviare un confronto tra le parti sotto l’egida dell’Onu e con il coeso supporto della comunità internazionale, a beneficio del popolo libico, della stabilità del Paese e dell’intera regione”.