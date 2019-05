(ANSA) – NAPOLI, 7 MAG – “L’interazione digitale deve rappresentare una opportunità, non una difficoltà o, peggio, essere vissuta da parte dell’utente come una vessazione, con risultati paradossali o drammatici”. Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella intervenendo al Cotec di Napoli dedicato all’innovazione digitale in rapporto con la Pubblica Amministrazione. “La mancanza di alfabetizzazione digitale – ha però aggiunto Mattarella – porta a diffidenza o a resistenza verso le novità tecnologiche e a volte ritarda la possibilità di migliorare la qualità della vita mediante l’uso dei servizi digitali già disponibili, evitando o eliminando tempi di accesso e di attesa agli sportelli”. In sostanza, ha aggiunto, c’è “il rischio di una emarginazione digitale” che può riproporre “una questione sociale che richiama quella degli illetterati del nostro Paese di inizio 900”. E ciò porta “difficoltà di partecipazione non solo alla vita della propria comunità ma alla stessa vita democratica”.