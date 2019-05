(ANSA) – MATERA, 7 MAG – “Abbiamo bisogno di più Europa, ma di una diversa Europa”. Lo ha sottolineato l’ex premier ed ex presidente della Commissione Ue, Romano Prodi, intervenendo all’iniziativa di Cgil, Cisl e Uil su Europa, cultura e lavoro. “Abbiamo bisogno di Europa, che però è stata incapace di una politica estera, di una politica comune. Abbiamo bisogno di più Europa anche dal punto di vista economico”, ha aggiunto. “L’Italia – ha continuato – non è stata mai leader, ma è sempre stata il collante dell’Ue. Ora abbiamo un governo che litiga con tutti, pensa che Cina e Stati Uniti non esistano. Un governo che pone dei ponti senza vedere che di là c’è una sponda. Non sono mai stato nazionalista, ma abbiamo perso questo ruolo importantissimo anche se non trainante e il problema è gravissimo”.