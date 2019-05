(ANSA) – ROMA, 7 MAG – “Basta Salvini con questa demagogia da bettola. Continuare a dire che se alle elezioni europee la Lega avrà successo a Bruxelles faranno gli ‘scatoloni’ è una colossale bufala”. Lo ha affermato Piero Fassino della Direzione del Pd. “Per quanti voti possa prendere la Lega – ha spiega Fassino – non ci sarà nel Parlamento Europeo una maggioranza sovranista. Non solo, ma Salvini fa finta di non sapere che le decisioni più delicate vengono prese dal Consiglio Europeo, costituito dai Capi di Governo, che dopo il 26 maggio saranno quelli di oggi. E i Kurz e gli Orban, ‘amici’ di Salvini, che dicono mai flessibilità sui conti (che chiede l’Italia) e mai redistribuzione dei migranti (che chiede l’Italia) ci saranno anche dopo il 26 maggio”.