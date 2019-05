(ANSA) – BOLOGNA, 7 MAG – La Guardia di Finanza di Bologna, su disposizione del gip Alberto Gamberini, ha eseguito un sequestro preventivo di beni mobili, immobili e disponibilità bancarie per 1.369.838 euro nella disponibilità della Grant, storica azienda di abbigliamento di lusso per bambini di Bentivoglio recentemente fallita, e del suo ex legale rappresentante di 64 anni, per non avere pagato le imposte entro i termini prescritti dalla legge. L’imprenditore era stato denunciato dall’Agenzia delle Entrate per non avere versato l’Iva e le ritenute dovute dai sostituti d’imposta nel 2016 relativamente all’anno di imposta 2015. Nonostante l’intervento dell’amministrazione finanziaria, la società, hanno ricostruito le indagini, coordinate dal pm Tommaso Pierini, ha continuato a non rispondere alla diffida di pagamento e a non manifestare la possibilità di restituire all’erario, anche a rate, le imposte. (ANSA).