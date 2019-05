(ANSA) – ROMA, 7 MAG – Mano pesante del giudice sportivo nei confronti di Paquetà del Milan, squalificato per tre giornate – di fatto per lui campionato finito – dopo essere stato espulso lunedì sera nel posticipo contro il Bologna. Il brasiliano è stato sanzionato di una giornata per la prima ammonizione essendo diffidato, e di due giornate “per aver colpito con una manata leggera il braccio del direttore di gara proteso verso di lui, al fine di allontanarlo”.