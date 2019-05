(ANSA) – BOLOGNA, 7 MAG – Due richieste di assoluzione e dieci di condanna, con pene dai 2 anni e 2 mesi a 4 anni. Si è conclusa così la requisitoria della pm Antonella Scandellari, davanti al giudice del Tribunale di Bologna Stefano Scati, nei confronti dei 12 ex consiglieri regionali del Pdl accusati di peculato e finiti a processo per le spese messe a rimborso del gruppo. Tra i politici per i quali la pm ha chiesto l’assoluzione c’è Galeazzo Bignami, attuale deputato di Forza Italia, mentre per un’altro parlamentare azzurro, il senatore Enrico Aimi, l’accusa ha chiesto una condanna a 2 anni e 8 mesi. Alcuni degli imputati rispondono per i rimborsi del gruppo Pdl tra il 2010 e il 2011, altri erano nei gruppi di Fi e An nella legislatura precedente e le spese finite sotto osservazione riguardano il periodo dall’inizio del 2009 al maggio del 2010. La pm durante il suo intervento ha sottolineato come le spese contestate inizialmente agli ex consiglieri si sono comunque ridotte. Condanne sono state chieste anche per Luca Bartolini (4 anni), Marco Lombardi (3 anni), Luigi Giuseppe Villani (3 anni), Giorgio Dragotto (3 anni), Alberto Vecchi (3 anni), Gioenzo Renzi (2 anni e 8 mesi), Luigi Francesconi (2 anni e 8 mesi), Gianguido Bazzoni (2 anni e 8 mesi), Andrea Pollastri (2 anni e 2 mesi). Richiesta d’assoluzione, invece, per l’ex consigliere Gianni Varani.