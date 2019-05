(ANSA) – ROMA, 7 MAG – Il connubio Giro d’Italia-Radio 1 Rai si rinnova con la copertura della corsa rosa attraverso l’interazione fra lo studio di Roma e gli inviati al seguito della 102/a edizione. Il progetto editoriale firmato da Filippo Corsini sarà incentrato nella rubrica ‘Sulle strade del Giro’, che prevede quattro appuntamenti giornalieri con la regia di Ombretta Conti. Giovanni Scaramuzzino scandirà il ritmo degli interventi, alternando il racconto della gara al commento degli ospiti, con l’imperdibile ricorso all’archivio Rai. Sul traguardo Emanuele Dotto sarà coadiuvato dal commentatore tecnico Silvio Martinello; Antonello Brughini e Manuel Codignoni sulle moto porteranno gli ascoltatori nel vivo della tappa. Si partirà alle 15; alle 16,33 il via alla diretta delle fasi conclusive con l’arrivo e il dopotappa nella rubrica ‘FuoriGiro’. Dalle 21 in ‘Zona Cesarini’ commenti, interviste e presentazione della frazione del giorno dopo. Il sabato e la domenica andrà in onda ‘Speciale Giro d’Italia’.