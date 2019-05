(ANSA) – ROMA, 7 MAG – Novità nel pacchetto aerodinamico e anche sul fronte della power unit per la Ferrari a Barcellona. E’ il team principal della Ferrari, Mattia Binotto, che lo annuncia in dichiarazioni sul sito ufficiale della Scuderia in vista del quinto Gp della stagione di F1. “Siamo in ritardo in campionato e dobbiamo recuperare, e per quanto ci riguarda è chiaro che lo sviluppo sarà la chiave di questa stagione – afferma – Dopo aver portato un nuovo pacchetto aerodinamico a Baku, anche a Barcellona avremo novità in questo ambito. Ci sarà poi una nuova power unit, anticipando il programma che prevedeva di introdurre la seconda unità in Canada”. “Con la Ferrari ho spesso vissuto weekend molto positivi a Barcellona, anche se ancora ci manca la vittoria. Speriamo che sia la volta buona per toglierci questa soddisfazione”, afferma invece Sebastian Vettel, reduce dal terzo posto di Baku. (ANSA).