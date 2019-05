(ANSA) – ROMA, 7 MAG – Ingresso in scena senza problemi per Novak Djokovic, n.1 del mondo, nel torneo di Madrid. Nel match di apertura del programma sul Centrale il 31enne di Belgrado ha superato il 21enne statunitense Taylor Fritz 6-4 6-2. Buona la prima anche per lo svizzero Stan Wawrinka che si è sbarazzato 6-2 6-3 del francese Pierre-Hugues Herbert. Il 33enne di Losanna si giocherà un posto negli ottavi con l’argentino Guido Pella che ha eliminato per 6-2 1-6 6-3 il russo Daniil Medvedev, numero 14 Atp e dodicesima testa di serie, recente finalista a Barcellona.