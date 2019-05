(ANSA) – PERUGIA, 7 MAG – “Voglio uscire a testa alta da questa vicenda”: così Catiuscia Marini che ha illustrato all’Assemblea legislativa dell’Umbria le ragioni delle sue dimissioni da presidente della Regione Umbria in seguito all’inchiesta sui concorsi all’ospedale di Perugia nella quale è indagata. “So di avere bisogno – ha detto ancora Marini – di un tempo distinto per il percorso della giustizia che è diverso da quello politico-istituzionale. Spero solo, da cittadina, che la politica un giorno sappia recuperare maturità e legislazione adeguata non per sottrarre gli esponenti delle istituzioni dalla giustizia o dai processi ma per garantire regole chiare, imparziali per colleghi ed avversari politici, che rendano uguali i cittadini di fronte alla legge ed anche i rappresentanti delle istituzioni, dando piena attuazione ai principi costituzionali che così garantiscono la libertà e la democrazia”. (ANSA).