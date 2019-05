(ANSA) – ROMA, 7 MAG – “Io sono dell’avviso che sia la Champions League che l’Europa League si sono invecchiate, hanno fatto il loro corso, ma non è che con una manciata di soldi in più si accontentano gli altri club, perchè così facendo non accontenti la crescita del calcio”. Così il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, al termine della riunione allargata delle leghe europee a Madrid. “Secondo me, con i soldi in più si può accontentare tutti ma a condizione che si faccia una rivoluzione copernicana, che cancelli dalla faccia della terra questa Champions e questa Europa League e si stabilisca una nuova European Cup in cui lo stesso numero di club che prima partecipavano alle due coppe combattano insieme senza primi e secondi della classe, senza privilegiati e disgraziati. Pensare di tornare alla competizione per pochi eletti – ha concluso De Laurentiis – è riduttivo, sarebbe un calcio al calcio mondiale”.