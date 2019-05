(ANSA) – ROMA, 7 MAG – “Da parte nostra non c’è alcuna intenzione di giocare la nuova Champions nel week-end”. E’ la posizione dell’Ajax, semifinalista dell’attuale torneo continentale, per bocca del direttore generale Edwin Van der Sar. L’ex portiere, parlando a Cadena Ser, esprime tutte le proprie perplessità e quelle del club di Amsterdam, che rappresenta, sottolineando che “su questa vicenda sono state dette tante bugie”. L’Ajax, dunque, si schiera con i club che non intendono approvare la proposta dell’ECA di far giocare le partite della ‘nuova’ Superlega nei week-end, spostando i campionati nazionale a metà settimana.