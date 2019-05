(ANSA) – ROMA, 7 MAG – BiciScuola, il progetto di RCS Sport in collaborazione con la polizia di Stato, giunge alla 18/a edizione. L’idea nasce per educare divertendo e avvicinare i bambini al ciclismo, ma anche al Giro d’Italia e sensibilizzarli su alcuni temi: la bicicletta come strumento per uno stile di vita sano; rispetto e fair-play; educazione ambientale ed ecologia; educazione stradale in collaborazione con la Polizia di Stato; educazione alimentare; sono stati coinvolti nel progetto bambini dai 6 ai 10 anni che frequentano la scuola elementare, con particolare focus sulle scuole delle città di partenza e arrivo del Giro d’Italia. In 17 anni i numeri di BiciScuola continuano a impressionare: oltre 1.750 mila ragazzi coinvolti; oltre 29 mila bambini premiati al Giro. Premiazioni sul podio ufficiale: tra partenza e arrivo, ogni giorno 100 premi a bambini di 4 classi; visita al villaggio di partenza e all’open village; lezioni di sicurezza stradale sul pullman Azzurro della Polstrada.