(ANSA) – ROMA, 7 MAG – Sono nove i giocatori squalificati, tutti per una giornata, dal giudice sportivo di Serie B in relazione alle partite della 18/a giornata di ritorno: Faraoni (Verona) e Tonucci (Foggia), entrambi espulsi; Bonazzoli (Padova), Casarini (Ascoli), Danzi (Verona), Diamanti (Livorno), Moreo (Palermo), Perrotta (Pescara) e Sabbione (Carpi) diffidati. Una giornata di stop anche per il preparatore dei portieri del Palermo, Vincenzo Sicignano, colpevole di “aver contestato una decisione arbitrale, rivolgendo al direttore di gara un’espressione ingiuriosa”. Il giudice ha poi inflitto un’ammenda di 20 mila euro al Foggia.