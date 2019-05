(ANSA) – ROMA, 7 MAG – “L’Ajax, dopo il match di andata, è in leggero vantaggio, l’unico modo che abbiamo di andare in finale è vincere qui. Non c’è alternativa, ora abbiamo bisogno di trovare le giuste energie”. Come gli succedeva sempre alla vigilia delle partite dell’ultimo Mondiale, vinto con la Francia (di cui era capitano) e anche del Tottenham, Hugo Lloris parla a 24 ore da una sfida decisiva, la semifinale di ritorno di Champions fra l’Ajax e gli Spurs. “Siamo tutti entusiasti del fatto di esser arrivati fin qui – aggiunge il francese -, e non vogliamo fermarci proprio adesso”. Ottimista anche l’allenatore Mauricio Pochettino. “Il risultato negativo per noi dell’andata – spiega – ci rende più difficile il compito domani, ma la situazione di questa doppia sfida è ancora aperta. Però dovremo dare il massimo, perché sappiamo di essere obbligati a vincere. E questo è uno stimolo in più. Stiamo vivendo un sogno e vorremmo che non finisse”.