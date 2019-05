(ANSA) – MILANO, 07 MAG – Sospiro di sollievo per Lucas Biglia, dopo il duro colpo alla schiena di ieri sera che lo ha costretto a uscire anzitempo nella sfida fra Milan e Bologna. Come comunica il club rossonero, gli esami clinici a cui è stato sottoposto oggi il centrocampista argentino “hanno escluso fratture o lesioni, limitando la diagnosi a una contusione ossea e muscolare della porzione posteriore del bacino”. Biglia, che un anno fa si è procurato un grave infortunio alla schiena, verrà valutato nei prossimi giorni, e quindi al momento è in dubbio la sua presenza sabato nella partita contro la Fiorentina.