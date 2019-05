CARACAS – Oggi, alle 18:15 a Barinas, lo Zamora ospita l’Atlético Mineiro nella sesta ed ultima giornata della fase a gironi della Coppa Libertadores. In questo gruppo, Cerro Porteño e Nacional con 12 punti sono già qualificate per la fase successiva, venezuelani e brasiliani sono a quota 3 punti e lotteranno per portare a casa il terzo posto che vale la Coppa Sudamericana.

I bianconeri di Barinas, arrivano a questa gara con la rosa al completo e riposata. La squadra allenata da José Alí Cañas in meno di 10 giorni ha interrotto due scie negative: ha smaltito la “nikefobia” nella Coppa Libertadores grazie al 2-1 contro il Cerro Porteño (prima di questo successo aveva uno score di 17 ko consecutivi) ed in Primera División 0-2 in casa dell’Aragua (non vinceva a Maracay dal 28 settembre 2013).

Dal canto suo, l’allenatore dell’Atlético Mineiro ha alcuni dubbi per la formazione iniziale, Terans potrebbe prendere il posto di Bolt e Vinicius di Nathan.

Va ricordato che Maicon e Vinicius sono andati a segno nella gara vinta 3-2 in rimonta contro lo Zamora.

I llaneros cercheranno di ottenere la prima storica vittoria contro l’Atletico Mineiro, nei tre precedenti ha portato a casa altrettante vittorie: 0-1 a Barinas l’11- febbraio 2014, 1-0 in Brasile il 10 aprile 2014 e 3-2 lo scorso 3 aprile nel Mineirao.

Dal canto suo, l’Atlético Mineiro in questa edizione 2019 della Coppa Libertadores é stato battuto in 4 occasioni nella fase a gironi, un primato negativo “Galo das Américas”. I tifosi dello Zamora incrociano le dita e sperano di fargli allungare questo score.

Il direttore di gara sarà il colombiano Carlos Herrera Bernal che sarà coadiuvato dai suoi connazionali Alexander Guzmán e Dionisio Ruiz.

Probabili Formazioni

Zamora: Joel Graterol; Carlos Castro, Kevin De La Hoz, Jorge Ignacio González, Maiker González; Gustavo Rojas, Oscar Hernández, Pedro Ramírez, Jader Maza, Erickson Gallardo; Guillermo Paiva. Allenatore: Alí Cañas.

Atlético Mineiro: Cleiton; Patric, Réver, Igor Rabello, Fábio Santos; Adilson, Jair, Nathan; Luan, Maicon Bolt, Alerrandro. Allenatore: Rodrigo Santana.

Arbitro: Carlos Herrera Bernal (Colombia). Stadio: La Carolina, Barinas. Fischio d’inizio: 18:15 (ora di Caracas)

(di Fioravante De Simone)