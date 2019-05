(ANSA) – ROMA, 7 MAG – “Mi sono sempre dichiarato contro le punizioni collettive e questa decisione conferma che anche in Italia si può rispondere all’inciviltà con atti concreti, coraggiosi e moderni”. Così il presidente della Figc, Gabriele Gravina, all’ANSA dopo la decisione del club bianconero di interdire lo ‘Stadium’ per 5 anni al tifoso bianconero responsabile del gesto offensivo verso il Grande Torino alla vigilia del 70/o anniversario della tragedia di Superga. “La decisione della Juventus è in linea con quanto indicato dalla Figc e dalle altre istituzioni competenti – prosegue Gravina – L’applicazione dell’istituto del gradimento, avvenuta dopo le necessarie verifiche attraverso il sistema di sorveglianza e grazie alla collaborazione con la Questura di Torino, conferma che il percorso individuato è quello giusto”.