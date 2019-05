(ANSA) – PARIGI, 7 MAG – Il sequestratore di Tolosa è ancora asserragliato, armato, all’interno del Bar-Tabac di Blagnac, vicino Tolosa, in cui ha trattenuto diversi ostaggi, ora tutti liberi, sani e salvi. In casa del diciassettenne, ha riferito il procuratore di Tolosa Dominique Alzeari, è stata trovata una sorta di lettera testamento in cui si mostra preoccupato per il suo stato di salute – forse legato a una depressione – e dichiara di voler agire per il movimento dei gilet gialli. Era noto per piccoli furti. A dicembre, era stato fermato a margine di una manifestazione delle casacche gialle.