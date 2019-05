FIRENZE. – Un’edizione più ricca che mai, con un calendario fitto di mostre, eventi e sfilate di nomi altisonanti che per quattro giorni trasformeranno Firenze nella capitale della moda maschile. L’edizione 96 di Pitti Uomo, in programma dall’11 al 14 giugno, si presenta come una vera scintilla che produce alchimie diverse, un click energetico ed emozionale, infatti ‘The Pitti Special Click’ è il tema del salone con le collezioni moda e lifestyle per uomo per la primavera-estate 2020 (1.220 marchi, di cui il 45% esteri).

L’occasione è anche il compleanno di Pitti Immagine Uomo, che compie 30 anni (il marchio è nato nel 1982). “E’ l’edizione più completa in assoluto tra ricerca, componente culturale e creatività, ha intorno a sé ricchezza di offerta e contenuti – raggiunge tutti gli obbiettivi che ci siamo dati”, spiega l’ad Raffaello Napoleone.

La prima novità è ‘social’: debutta una speciale collaborazione tra Pitti Immagine e Instagram, così alla Fortezza da Basso sarà protagonista un set fotografico firmato Instagram mentre uno speciale progetto fotografico racconterà in anteprima la mostra Romanzo Breve di Moda Maschile, al Museo della Moda e del Costume di Palazzo Pitti, curata da Olivier Saillard per i trent’anni di Pitti Uomo: è uno speciale viaggio dal 1989 a oggi sull’evoluzione del menswear. Per l’occasione Fondazione Pitti Immagine Discovery ha deciso di donare alle Gallerie degli Uffizi una preziosa collezione di moda uomo del valore complessivo di 307.756 euro.

Poi gli ospiti speciali: Givenchy sarà il guest designer, in calendario mercoledì 12 giugno, mentre l’artista americano Sterling Ruby è lo special guest, presenterà la prima collezione del suo brand S.R. STUDIO. LA. CA. con un evento in programma il 13 giugno alle Pagliere. Msgm, il brand fondato nel 2009 da Massimo Giorgetti, tornerà per festeggiare i primi dieci anni, mentre Marco De Vincenzo sarà ospite come Pitti Italics Special Event: lancerà la collezione uomo. Infine Florence Calling è il titolo dello show di Salvatore Ferragamo, che sfilerà in piazza Signoria martedì 11 giugno con la linea uomo.

Lo stesso giorno il Gucci Garden inaugura il nuovo allestimento. Per la prima volta a Pitti Uomo ci sarà un evento di Giorgio Armani, con A X Armani Exchange, mentre il brand Karl Lagerfeld renderà omaggio al grande stilista con una performance live dell’artista londinese Endless: un’installazione di 5X9 metri dove la street artist dipingerà un ritratto di Karl Lagerfeld durante i quattro giorni della fiera.

Tanti gli eventi dei brand al salone: tra questi, Moon Boot lancerà la linea estiva, il rilancio di Bikkembergs col nuovo direttore creativo Lee Wood, la presentazione di The Woolmark Company con Luna Rossa Prada Pirelli Team. Il paese ospite di questa edizione è la Cina con giovani stilisti e lo show di Pronounce (alla Dogana il 12 giugno).

(di Beatrice Campani/ANSA)