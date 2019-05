(ANSA) – ROMA, 7 MAG – “La strada si è messa in salita per noi dopo i due gol subito a inizio del secondo tempo in un paio di minuti. Non siamo riusciti a segnare e siamo stati rimontati. E’ un risultato terribile per noi e i nostri tifosi. E’ brutto perdere così, ma non posso non fare le congratulazioni al Liverpool. Abbiamo cercato la nostra solita profondità, ma non siamo riusciti a ribattere. Il quarto gol ha chiuso i conti”. Così Ernesto Valverde, in conferenza stampa, dopo il clamoroso tracollo (0-4) ad Anfield Road contro il Liverpool, che è costata al Barcellona l’eliminazione dalla Champions.