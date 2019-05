(ANSA) – RIO DE JANEIRO, 8 MAG – Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha firmato ieri sera un decreto che renderà più facile per il pubblico acquistare armi e munizioni. Bolsonaro mantiene fede così ad una promessa fatta in campagna elettorale: il decreto apre il Paese alle armi e alle munizioni di fabbricazione estera, oltre ad aumentare notevolmente il numero di proiettili che i cittadini dotati di porto d’armi potranno acquistare. Se finora il proprietario di una pistola poteva comprare solo 50 proiettili all’anno, da oggi questa quota sale da un minimo di 1.000 a un massimo di 5.000 a seconda del tipo di licenza. Inoltre, i militari di rango più basso potranno d’ora in poi portare la pistola dopo 10 anni di servizio.