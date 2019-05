(ANSA) – BOLZANO, 8 MAG – Sono stati fermati e rilasciati due uomini sospettati della violenza sessuale ai danni di una 15enne a Bolzano. Gli investigatori non avrebbero avuto riscontri in merito al loro coinvolgimento. La violenza è avvenuta lunedì pomeriggio mentre la ragazza tornava a casa da scuola in bicicletta. Sulla ciclabile, nei pressi della confluenza del Talvera nell’Isarco, un uomo con i capelli rasta l’avrebbe colpita al volto. Un altro, invece, l’avrebbe trascinata verso la sponda del fiume, dove sarebbe avvenuta la violenza.