(ANSA) – PARIGI, 8 MAG – La Francia celebra oggi la vittoria degli Alleati nel 1945 e la fine della Seconda guerra mondiale con le abituali commemorazioni ufficiali sugli Champs-Elysees e attorno all’Arco di Trionfo. La zona è completamente blindata nel timore di possibili incursioni di manifestanti dei gilet gialli. Le commemorazioni dell’Armistizio sono presiedute dal capo dello stato, Emmanuel Macron, che a fine mattinata sarà di ritorno all’Eliseo per ricevere il primo ministro libico, Fayez al Sarraj. Le manifestazioni sono state vietate dalla Concorde fino all’Arco di Trionfo e in tutte le strade adiacenti con un’ordinanza del prefetto, in cui si legge che “l’organizzazione di cerimonie solenni non deve essere turbata da manifestazioni rivendicative”. Per l’occasione, e a tempo di record, l’Arco di Trionfo devastato il 1 dicembre scorso durante una manifestazione di gilet gialli, è stato restaurato.