(ANSA) – NAPOLI, 8 MAG – Si attendono i risultati delle analisi effettuate questa mattina e della nuova a Tac eseguita per la piccola Noemi, la bambina di quattro anni ferita da un proiettile calibro9 in piazza Nazionale, a Napoli, il 3 Maggio. “Sono analisi già previste, dopo il quarto giorno di ricovero – hanno detto all’ANSA fonti sanitarie – la prognosi resta comunque riservata” ed il problema all’ esame dei medici dell’ospedale Santobono è quello della funzionalità del polmone sinistro, danneggiato dal proiettile, di tipo blindato, che lo ha attraversato. Per attendere i risultati delle analisi, il bollettino sanitario previsto alle 11 verrà diffuso successivamente. (ANSA).