(ANSA) – ROMA, 8 MAG – “La campagna per il referendum sulla Brexit è un buon esempio di quanta adesione possa raccogliere questo mix di paura della globalizzazione, di riscoperta dell’orgoglio nazionale e di desiderio di rivincita da parte di chi è o si sente penalizzato rispetto alle élite. Non sarebbe saggio liquidare queste posizioni come espressioni irrazionali di un voto di pancia. Esse piuttosto portano alla luce un malessere che va ascoltato per potervi dare risposte non demagogiche, anziché alimentare la paura e assecondare l’idea che la soluzione consista nell’edificare muri e costruire esclusione”. E’ quanto si legge nell’editoriale di Aggiornamenti Sociali, la rivista dei Gesuiti Italiani, dedicato alle prossime elezioni europee e firmato da padre Giuseppe Riggio.