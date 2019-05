(ANSA) – CAGLIARI, 8 MAG – Il governatore della Sardegna Christian Solinas ha firmato i decreti di nomina degli assessori mancanti. E’ quanto emerso dalla conferenza dei capogruppo in Consiglio regionale, prima delle dichiarazioni programmatiche da parte del presidente. Attualmente l’esecutivo è composto da soli cinque assessori su dodici. Per completare la Giunta mancano le deleghe a Lavori pubblici, Agricoltura, Affari generali, Trasporti, Urbanistica, Cultura e Industria. Quasi certo Roberto Frongia (Riformatori) ai Lavori pubblici, per l’Industria invece è in pole position l’ex manager della Saras Annalisa Aru, un nome indicato dal fondatore di Sardegna 20Venti Stefano Tunis. Ai Trasporti dovrebbe essere lo stesso Solinas a scegliere una figura di sua fiducia, mentre l’Agricoltura risulta in quota Lega con l’allevatrice gallurese Daria Inzaina. Intanto il presidente dell’Assemblea Michele Pais ha annunciato che la seduta di venerdì 10 è rinviata alla settimana prossima. (ANSA).