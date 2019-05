(ANSA) – ROMA, 8 MAG – La pesante sconfitta con eliminazione di Anfield Road apre scenari nuovi e indefinibili per il futuro di Ernesto Valverde sulla panchina del Barcellona. La stima dei vertici del club nei confronti dell’allenatore basco è enorme, come conferma il recente rinnovo contrattuale. Lo 0-4 di Liverpool, tuttavia, apre delle crepe, facendo precipitare le quotazioni del tecnico che già l’anno scorso, a Roma, era andato incontro a un altro clamoroso tracollo con tanto di eliminazione dalla Champions (quella volta nei quarti). Adesso, Valverde potrebbe non essere più considerato un intoccabile; tant’è che, in un sondaggio proposto dal quotidiano Marca, il 70% dei lettori interpellati non vogliono che il tecnico prosegua la propria avventura sulla panchina del Barcellona. E questo a dispetto del fatto che Valverde a febbraio abbia rinnovato il contratto per un’altra stagione con opzione anche per il 2020/21. Adesso, però, si aprono nuovi scenari.