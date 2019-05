(ANSA) – ROMA, 8 MAG – Resta il blocco per il Chelsea di fare mercato in entrata per le prossime due sessioni, estiva 2019 e invernale 2020. L’appello presentato dal club è stato infatti respinto dalla Fifa nella parte che richiedeva la rimozione del divieto. Unica concessione, gli under 16. Per quanto riguarda tutte le squadre maschili, si legge nel comunicato della Fifa, “il divieto di tesserare nuovi giocatori, sia a livello nazionale che internazionale” per due finestre di mercato “è stato confermato dalla Commissione d’appello”. Il Comitato d’appello della Fifa ha però deciso che “per quanto riguarda le categorie giovanili, il divieto non riguarda la registrazione di giocatori minori di 16 anni che non rientrano nel campo di applicazione dell’art. 19 del Regolamento sullo status e sul trasferimento dei giocatori”. In pratica, il Chelsea potrà tesserare giocatori under 16, ma non potrà operare nel mercato in entrata. Potrà, invece, fare operazioni in uscita.