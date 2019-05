(ANSA) – HARLEM (NY), 8 MAG – Un incendio divampato nelle prime ore del mattino oggi ad Harlem ha divorato gran parte del quinto piano in una palazzina composta da sette piani in tutto ed è risultato fatale per sei persone, due adulti e quattro bambini fra i 3 e gli 11 anni che i vigili del fuoco di New York hanno trovato senza vita sul posto. La chiamata al numero di emergenza all’1.40 ora locale (le 7.40 in Italia) effettuata da uno dei residenti nel palazzo di fronte a quello invaso dalle fiamme. Immediata la risposta dei soccorsi, entro i tre minuti hanno fatto sapere sempre i vigili del fuoco, che hanno impiegato più di un’ora e 100 persone per domare il rogo. Una volta raggiunte le camere da letto dell’appartamento distrutto dal fuoco, i pompieri hanno rinvenuto i sei corpi senza vita, che ritengono far parte tutti della stessa famiglia.