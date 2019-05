(ANSA) – PALERMO, 8 MAG – “I nostri primi passi saranno l’estinzione dei debiti, evitare l’insorgenza di pregiudizi a carico del club sia per attività processuali civili e penali. E assicurare la continuità aziendale con la fine di questo campionato e l’iscrizione al prossimo”. Lo ha detto Salvatore Tuttolomondo, patron della società che controlla la holding proprietaria delle quote azionarie del Palermo, nel corso della lunga conferenza stampa di presentazione della nuova proprietà del Palermo. Un’ora e trequarti di slide e dichiarazioni programmatiche per presentare prima di tutto l’attività del gruppo impegnato nel mondo del turismo. “Non rilasceremo dichiarazioni sulle vicende processuali in corso – dice Tuttolomondo – Ci sono legali che se ne occupano e che sono stati confermati anche da noi nei loro incarichi”.