(ANSA) – ROMA, 8 MAG – Calcio d’inizio: con la XIX Special Olympics European Football Week, al via la partita contro ogni pregiudizio e per l’inclusione. La settimana europea interamente dedicata al calcio unificato che con il supporto della Uefa si terrà in contemporanea in 50 paesi europei coinvolgendo più di 40.000 atleti con e senza disabilità intellettive, per un totale di 450 eventi, in programma dal 25 maggio al l2 giugno. In Italia, con il patrocinio di Figc, Lega Serie A, Lega B, Lnd, Aia e Aic, saranno oltre 3500 gli atleti che parteciperanno a percorsi e tornei di calcio unificato con il coinvolgimento delle scuole e dei team Special Olympics presenti sul territorio.