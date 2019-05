CARACAS – Lo ha annunciato, con i toni cauti della diplomazia, il ministero degli Affari Esteri. La deputata Mariella Magallanes è stata accolta dall’Ambasciata italiana in Venezuela presso la quale si è rifugiata per sottrarsi alla persecuzione del governo Maduro. In una nota, la Farnesina precisa che una dei “7 membri dell’Assemblea nazionale contro la quale è stata avviata un procedimento giudiziario, è stata accolta nella residenza dell’ambasciatore italiano”.

La Farnesina ha assicurato che alla deputata Mariella Magallanes, moglie di cittadino italiano, “sarà garantita ogni possibile tutela e ospitalità”, come d’altronde previsto dalle convenzioni diplomatiche.

Come si ricorderà, alla deputata Magallanes, i primi giorni di aprile, era stato proibito di lasciare il Paese. Già in aeroporto, la polizia di frontiera gli aveva impedito di salire a bordo dell’aereo di linea sul quale doveva viaggiare e tolto il passaporto, in palese violazione non solo della libertà di movimento ma, ancor più grave, dell’immunità parlamentare. Allora, il ministro degli Esteri, Enzo Moavero, aveva protestato contro il sequestro del documento e chiesto che alla deputata fosse garantito il pieno diritto di tutti i membri del Parlamento.

Allora, in una nota, il ministro Moavero precisò che tali episodi non contribuivano “al superamento delle forti contrapposizioni interne, necessario per favorire, nei tempi più spediti, la soluzione pacifica, democratica e inclusiva, come auspicato dall’Italia, dall’Unione Europea e dal Gruppo internazionale di contatto”.

La deputata Magallanes si è rifugiata presso l’Ambasciata d’Italia l’indomani della decisione dell’Alta Corte di revocare l’immunità parlamentare a sette deputati che avrebbero partecipato all’insurrezione popolare dei giorni scorsi e rivolto l’appello ai militari invitandoli a sostenere la ribellione contro il governo Maduro. La decisione di approvare la revoca dell’immunita parlamentare di Edgar Zambrano, Henry Ramos Allup, Luis Germán Florido, Marianela Magallanes López, José Simón Calzadilla Peraza, Amerigo De Grazia e Richard José Blanco Delgado, è stata presa su richiesta dell’Alta Corte, che aveva contestato ai sette deputati i reati di tradimento della Patria, cospirazione, istigazione alla insurrezione, ribellione civile, associazione per delinquere, usurpazione di funzioni e istigazione pubblica alla disobbedienza alle leggi e all’odio.