CARACAS – L’avventura dello Zamora, nell’edizione 2019 della Coppa Libertadores, si chiude con una sconfitta 1-2 con l’Atlético Mineriro. Grazie a questo successo, il “Galo” si aggiudica il terzo posto e può consolarsi con la qualificazione al secondo turno della Coppa Sudamericana.

Nella gara che si é disputata sul campo dell’Agustín Tovar di Barinas, le reti della formazione brasiliana sono state firmate da Alerrando (25’ e 36’), mentre il gol dei llaneros é arrivato grazie al rigore trasformato dall’uruguaiano Ignacio González.

In terra llanera, le due squadre scendevano in campo senza possibilità di approdare agli ottavi di finale della Libertadores, ma con l’occasionissima di consolarsi con la qualificazione alla Coppa Sudamericana. Zamora ed Atlético Mineiro erano appaiate a 3 punti, ma i padroni di casa avevano il vantaggio della differenza reti. Sfortunatamente, i ragazzi di José Alí Cañas non sono riusciti a mantenere viva la partecipazione nelle manifestazioni continentali.

Nell’altra sfida del girone Nacional e Cerro Porteño hanno pareggiato 1-1 a Montevideo. Ospiti in vantaggio al 45+2’ con Santiago Duarte, i padroni di casa hanno trovato il pari grazie a Rodrigo Amaral (59’). In questo modo, la classifica del gruppo E della Coppa Libertadores é: Cerro Porteño e Nacional con 13 punti (qualificate agli ottavi), Atlético Mineiro 6 (qualificato alla Coppa Sudamericana) e Zamora 3.

Adesso, la squadra di Barinas dovrà smaltire in fretta l’amarezza della Libertadores e prepararsi al meglio per affrontare il rush finale del Torneo Apertura dove sfiderà: Academia Puerto Cabello (in casa) e Trujillanos (in trasferta). In Primera División, la squadra di Barinas é ottava con 25 punti ed é in piena corsa per i playoff.

Il tabellino

Zamora-Atlético Mineiro 1-2

Reti: 0-1, m.25: Alerrandro. 0-2, m.37: Alerrandro. 1-2, m.59: Nacho González (r).

Zamora (1): Joel Graterol; Carlos Castro, Kevin De la Hoz, Nacho González, Mayker González (m.83, Edixon Mena); Jáder Maza, Óscar Hernández (m.87, Juan Zárate), Erickson Gallardo, Antonio Romero, Pedro Ramírez; Guillermo Paiva (m.46, Gustavo Rojas). Allenatore: Alí Cañas.

Atlético Mineiro (2): Cleiton; Rabello, Patric, Réver, Fabio Santos; Jair, Maicon, Adilson, Vinicius (m.87, Leo Silva), Nathan (m.70, Welison); Alerrandro (m.79, Luan). Allenatore: Rodrigo Santana.

Note: Arbitro: Carlos Herrera Bernal (Colombia),ha ammonito a De la Hoz y Mayker González.

(di Fioravante De Simone)