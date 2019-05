(ANSA) – NEW YORK, 8 MAG – La Cina assumerà le necessarie contromisure se gli Stati Uniti attueranno il loro piano di rialzo dei tassi dal 10% al 25% su 200 miliardi di dollari di Made in China. Lo afferma il ministero del commercio cinese in una nota. L’escalation delle tensioni commerciali non è nell’interesse della Cina e del mondo: la Cina è “profondamente rammaricata”. L’escalation degli attriti sul commercio “non è nell’interesse delle popolazioni di Cina e Usa, e del mondo intero”: la parte cinese “si rammarica profondamente che, se dovessero essere attuati i dazi Usa, la Cina dovrà adottare le necessarie contromisure”, si legge nella nota di un portavoce del ministero del Commercio, diffusa mentre in Cina è piena notte, in merito all’innalzamento dal 10 maggio dei dazi.