CARACAS – La lunghissima vigilia di Estudiantes de Mérida-Argentinos si è impregnata degli stessi umori di una finale di Coppa Libertadores. Rabbia, emozioni, propositi e ansia di riscatto, timori: dalla notte del 4 aprile a Buenos Aires, con il “Tifón de Boyacá” festanti per il 2-0 e i biancorossi tramortiti ma non vinti, non c’è stato giorno senza qualche parola per la rivincita. A poche ore dal “dentro o fuori“ nella città di Mérida c’è aria di festa, stando a i rumors ci saranno circa 30 mila spettatori sugli spalti.

Oggi, alle 16:00, per gli accademici sarà fondamentale mantenere la porta immacolata. Mister Martín Brignani avrà nuovamente a disposizione uno dei suoi perni, Jesús “la pulga” Gómez assente nella gara d’andata per squalifica, ma sfortunatamente non ci sarà Jesús “Chiki” Meza out per somma d’ammonizioni.

Questa gara, era in programma la scorsa settimana, ma é stata rinviata a causa dei problemi interni che c’erano in Venezuela. Questa decisione ha provocato malcontenti nelle file della formazione argentina, com’è il caso di Damián Battallini, che ha cinguettato il seguente messaggio: “E’ una cosa da non credere. Ci mandano nuovamente in Venezuela sapendo il rischio che corriamo. Non ci sono le condizioni per giocare in quel paese. Adesso capisco quando dicono che il calcio é una cosa di VITA o Morte. Una vera vergogna”.

Per qualificarsi per la fase successiva, l’Estudiantes de Mérida dovrà vincere con tre gol di scarto. In caso che la sfida si chiuda sul punteggio di 2-0 in favore degli accademici si dovrà ricorrere a i calci di rigore. Se i “bichos” segneranno un gol obbligheranno all’Estudiantes a segnare 4 reti per avanzare.

Probabili formazioni

Estudiantes de Mérida: Araque; Manríquez, Sainz, Del Castillo, Linárez; C. Rivas, Lobo; Gómez, Flores; Herrera y Mena.

Argentinos Junior: Chávez; Gómez, Quintana, Torrén, Sandoval; Moyano, Romero, Hauche, A. McAllister, Metilli; Spinelli.

Arbitro: Nicolás Gallo (Colombia). Fischio d’inizio: 16:00. Stadio: Metropolitano, Mérida.

(di Fioravante De Simone)