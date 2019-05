(ANSA) – ROMA, 8 MAG – “Senza alcuna polemica ma solo per capire vorrei sapere come funziona nel “nuovo pd” sta storia del no al giustizialismo di partito. Umbria sì, Calabria no? Donna sì, uomo no? Marini sì, Oliverio no? Ma davvero solo per capire. Di tutto il resto ne parliamo dopo il 26″. giorno delle elezioni europee. Così in un Tweet Roberto Giachetti, deputato ed esponente della minoranza del partito, sulle vicende giudiziarie e le dichiarazioni odierne del segretario Nicola Zingaretti.