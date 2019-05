(ANSA) – ROMA, 8 MAG – E’ stata accolta con una certa irritazione dal vicepremier Luigi Di Maio, a quanto apprende l’ANSA, l’iniziativa della sindaca di Roma Virginia Raggi di recarsi a Casal Bruciato per visitare la famiglia di nomadi assegnataria di un appartamento popolare. Prima si aiutano i romani, gli italiani, poi tutti gli altri, è il senso del ragionamento del leader M5S irritato – si apprende ancora – anche per la tempistica con cui la sindaca, in un giorno particolarmente importante per il M5S al governo, ha scelto di mettere in campo la sua iniziativa.