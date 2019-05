CARACAS – Il Deportivo Lara sfiderà, oggi alle 18:15, nello stadio Tomás Adolfo Ducó l’Huracán, nella sesta ed ultima giornata del gruppo B della Coppa Libertadores.

La formazione allenata da Leonardo González ha ancora la possibilità di approdare agli ottavi, ma questa chance non é solo nei suoi piedi. I barquisimetani dovranno battere “El globo” e sperare in un pareggio o una sconfitta dell’Emelec in casa del Cruzeiro.

Nel mese d’aprile, l’Huracán (tra Campionato, Coppa Libertadores e Coppa Argentina) ha disputato 6 gare con uno score di una vittoria (2-0 con l’Atlético Tucumán), due pareggi (doppio 0-0 con il San Lorenzo nella Coppa Argentina, poi ko 3-4 ai rigori) e due sconfitte (2-1 con il Lara e 1-2 con l’Emelec).

Dal canto suo, il Lara nello stesso periodo ha disputato addirittura 10 gare (tra Torneo Apertara e Coppa Libertadores) con un bilancio di 3 vittorie (2-3 con il Llaneros, 2-1 con l’Huracán e 3-0 con lo Zamora), 3 pareggi (1-1 con Deportivo La Guaira, 0-0 con Metropolitanos e 2-2 con l’Emelec) e 4 sconfitte (2-1 con il Carabobo, 3-1 con il Táchira, 0-2 con il Cruzeiro e 2-0 con l’Academia Puerto Cabello).

Da segnalare che la squadra della cosiddetta città musicale del Venezuela ha una scia di 5 gare senza vittorie, l’ultima risale al 14 aprile.

Dalla sua parte, il Lara ha un piccolo dato statistico a favore. L’Huracán ha una scia di 6 gare senza vittorie nella Coppa Libertadores, l’ultimo successo risale all’edizione al 5 aprile 2016 quando vinse per 4-2 contro lo Sporting Cristal.

La situazione in questo girone B della Coppa Libertadores é la seguente: il Cruzeiro guida la classifica con 15 punti, segue Emelec con 6, Lara con 5 e chiude l’Huracán con 1. Il “time do povo” ha non solo un posto garantito nella fase successiva, ma anche il primo posto. Ma i brasiliani scenderanno in campo con la voglia di essere la miglior squadra della fase a girone, che li favorirebbe negli accoppiamenti nella fase ad eliminazione diretta.

Il direttore di gara sarà il peruviano Víctor Carrillo che sarà coadiuvato da i suoi connazionali Coty Carrera e Raúl López Cruz.

Probabili Formazioni

Huracán: Antony Silva; Cristian Chimino, Saúl Salcedo, Federico Mancinelli, Carlos Araujo; Norberto Briasco, Juan Ignacio Sills, Israel Damonte, Andrés Roa; Lucas Gamba y Andrés Chávez. DT: Néstor Apuzzo

Deportivo Lara: Carlos Salazar; Ignacio Anzola, Giácomo di Giorgi, Marcos Miers, Leonardo Aponte; Jorge Yriarte, Bernaldo Manzano, Jefre Vargas, David Centeno; Gonzalo Di Renzo y Lorenzo Frutos. DT: Leonardo González

Stadio: Tomás Adolfo Ducó. Fischio d’inizio: 19.15 (ora di Caracas). Arbitro: Víctor Carrillo (Perú)

(di Fioravante De Simone)