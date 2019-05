BUENOS AIRES. – Una missione del Fondo monetario internazionale (Fmi) arriva oggi a Buenos Aires per realizzare la quarta revisione del piano economico argentino a sostegno dell’accordo ‘stand by’ in svolgimento. Lo ha reso noto l’agenzia di stampa statale Telam. La missione, guidata dall’italiano Roberto Cardarelli, esaminerà fra l’altro la nuova strategia introdotta dalla Banca centrale (Bcra) per evitare una eccessiva svalutazione del peso argentino contro dollaro.

Questa prevede la possibilità di vendite quotidiane di valuta statunitense anche all’interno della fascia di fluttuazione del peso, principio che in precedenza il Fmi aveva escluso. Fonti del Fondo hanno indicato che Alejandro Werner, direttore del Dipartimento Emisfero occidentale, si unirà, come avvenuto in passato, in parte dei colloqui con le autorità politiche e monetarie argentine.

Alcuni punti centrali dell’opera di revisione, si apprende, saranno l’inflazione ed il livello di riscossione delle imposte, che a causa della recessione non hanno raggiunto i livelli progettati, costringendo il governo ad aumentare le tasse sui prodotti di importazione. L’accordo di 36 mesi raggiunto fra Buenos Aires ed il Fmi è per 53.700 milioni di dollari ed è valido fino alla fine del 2020.