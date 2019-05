(ANSA) – TORINO, 8 MAG – Il matrimonio tra Massimiliano Allegri e la Juventus sarebbe ai titoli di coda e pronto a tornare sulla panchina bianconera ci sarebbe Antonio Conte. La voce è stata rilanciata in serata da Repubblica e Stampa on line in apertura, e dai siti di Mediaset, ma secondo fonti vicine alla società bianconera interpellate dall’ANSA, è una notizia priva di fondamento.