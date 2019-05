(ANSA) – ROMA, 9 MAG – “Vogliamo un’Europa forte e integrata. Dunque abbiamo bisogno di un’Unione Europea forte, un’Unione dotata di istituzioni comuni, un’Unione che riesamina costantemente con occhio critico il proprio lavoro ed è in grado di riformarsi”. E’ l’appello di 21 Capi di Stato europei in vista delle elezioni del 26 maggio. Fra loro, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “Quest’Europa – viene spiegato – ha necessità di un vivace dibattito politico su quale sia la direzione migliore per il futuro, a partire dalla base fornita dalla Dichiarazione di Roma del 25 marzo 2017”. L’Ue, viene aggiunto, “è la migliore idea che abbiamo mai avuto” perché “l’integrazione europea ha aiutato a realizzare la secolare speranza di pace in Europa dopo che il nazionalismo sfrenato e altre ideologie estremiste avevano portato l’Europa alla barbarie di due guerre mondiali”. “È necessario – concludono i capi di Stato – che tutti noi ci impegniamo attivamente per la grande idea di un’Europa pacifica e integrata”.