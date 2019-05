(ANSA) – ROMA, 09 MAG – Inclusione sociale e golf per tutti. L’European Tour scende in campo e annuncia, insieme alla European Disabled Golf Association (EDGA), l’introduzione di due tornei per giocatori diversamente abili: l’EDGA Scottish Open e l’EDGA Dubai. Entrambi si giocheranno sulla distanza di trentasei buche e nell’ambito di due grandi appuntamenti delle Rolex Series European Tour, l’Aberdeen Standard Investments Scottish Open (11-14 luglio) e il DP World Tour Championship (21-24 novembre), evento conclusivo della stagione 2019. “Siamo entusiasti – le parole di Keith Pelley, CEO dell’European Tour – di annunciare queste bellissime iniziative. Abbiamo come valori fondamentali quelli dell’inclusione e dell’innovazione. Questo è uno sport per tutti che crea anche grandi benefici alla salute. E’ solo un punto di partenza, nei prossimi mesi sono certo potremo annunciare altre iniziative di questo tipo e valore. (ANSA).