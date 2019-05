(ANSA) – ROMA, 9 MAG – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha deposto una corona di fiori in via Caetani, a Roma, sotto la lapide che ricorda Aldo Moro, ucciso 41 anni fa: era il 9 maggio del 1978. Alla commemorazione hanno partecipato anche i presidenti del Senato, Elisabetta Casellati, e della Camera, Roberto Fico, il sindaco di Roma, Virginia Raggi, il vicepremier, Luigi Di Maio, il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, e il vicepresidente del Csm, David Ermini. Via Caetani è il luogo dove le Brigate Rosse fecero ritrovare il corpo del presidente della Dc, nel bagagliaio di una Renault 4, al termine di un rapimento durato 55 giorni.